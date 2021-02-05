AB’den KKTC’ye 2 bin 250 korona virüs aşısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Avrupa Birliği (AB) tarafından gönderilen 2 bin 250 Pfizer-BioNTech aşısının Metehan Sınır Kapısı’ndan teslim alındığını açıkladı.

Avrupa Birliğinin (AB) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Kıbrıslı Türklere gönderdiği Pfizer/BioNTech aşıları Sağlık Bakanlığına bağlı ekipler tarafından Metehan Sınır Kapısı’ndan teslim alındı. Gönderilen ikinci doz aşıların toplam 2 bin 250 adet olduğu belirtildi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilk dozu Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısı yaptıran kişilere ikinci doz aşı yapılması işlemine 8 Şubat’tan itibaren başlanacağını duyurdu.

"Günlük hedef test sayımız 3 bin, 3 bin 500 üzerine yeterli"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bu sabah itibarıyla 50 yeni vakaya daha rastlandığını açıkladı. Pilli, son günlerde ülkede artış göstermeye başlayan vaka sayılarına karşılık günlük testlerin de arttırıldığına vurgu yaparak, “Pandemi bir nevi savaştır. Bu savaşı ne pahasına olursa olsun kazanacağız. Dün 6 bin 937 test yapıldı. Testler devam ediyor. Polisle ve yerel yönetimlerle birlikte kalabalık olmaması için sıkı tedbirler alacağız. Ancak halk da üzerine düşeni yapmalı. Günlük hedef test sayımız 3 bin, 3 bin 500 üzerine yeterlidir. Gün içerisinde netleşecek. Ülkenin PCR test kapasitesi 7 bin 500 civarındadır. Fazla yapılırsa laboratuvarlar çöker, orada bulaş olur" dedi.

Öte yandan KKTC’de açıklanan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında çalışan kişilerden istenen PCR testlerinin dün yaşanan aşırı yoğunluk ve talepten dolayı ikinci bir duyuruya kadar durdurulmasına karar verilmişti.