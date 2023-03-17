ABD’den Polonya’ya 800 adet AGM-114R2 Hellfire füze satışına onay

ABD, Polonya’ya 800 adet AGM-114R2 Hellfire füze satışına onay verdi. AW149 helikopterlerinde kullanılacak füzeler için ödenecek bedelin 150 milyon dolar olması bekleniyor.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Polonya’nın sipariş ettiği 800 adet AGM-114R2 füzesinin satışı için ABD Kongresi’ne olumlu görüş bildirdi. Polonya, satışın Kongre’de onaylanmasının ardından 800 adet AGM-114R2 füzenin yanı sıra 4 adet M36 Hellfire Esir Hava Eğitim Füzesi, teknik destek, yedek parça ve diğer unsurlar için 150 milyon dolar ödeyecek. Füzeler, Polonya’nın İtalyan Leonardo şirketinden satın aldığı 32 adet AW149 hafif taarruz helikopterlerinde kullanılacak. Füzelerin AW149 helikopterlerine entegrasyonu ise Lublin şehri yakınlarındaki PZL-Swidnik fabrikasında gerçekleştirilecek.

8 kilometre menzilli, helikopterden fırlatılan havadan karaya güdümlü ateşle ve unut tipi tanksavar/gemisavar AGM-11 Hellfire füzeleri, AH-64 Apache taarruz helikopterleri ve MQ-9 Reaper insansız hava araçlarında da kullanılabiliyor.