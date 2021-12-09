ABD’deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye “Cemal Kaşıkçı” adı verilecek

ABD’nin başkenti Washington DC’de toplanan Kent Konseyi, kentteki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin önündeki caddenin bir kısmına 2018’de cinayete kurban giden Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı’nın adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddenin bir kısmının adı “Cemal Kaşıkçı” olarak değiştirilecek. Washington DC Kent Konseyi, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu New Hampshire Caddesi’nin bir kısmına 2018’de cinayete kurban giden Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı’nın adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

DC meclis üyesi Brooke Pinto yaptığı açıklamada, konseyde oybirliğiyle kabul edilen “Cemal Kaşıkçı Yol Tanımlama Yasası”nın, dünya çapında gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri hatırlatacağını ve özgür basının “ABD demokrasi için temel” olduğunu ifade edeceğini aktardı. Pinto, "Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’a ışık tutarak ve gerçeği arayarak özgürlüğünü ve hatta hayatını riske attığını biliyordu" ifadelerini kullanarak, "Bu isim değişikliği, bölge sakinlerine özgür ve bağımsız bir basının değerini gösteriyor" dedi.

Başkentteki, New Hampshire Caddesi’nin bir kısmının adı gelecek ay düzenlenecek bir törenle "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilecek.

Öte yandan Suudi Arabistan asıllı ABD’li Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cesedinin ise parçalandığı ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı’nın ölümü Suudi Arabistan tarafından 18 gün sonra doğrulanmıştı.