ABD’deki seçim öncesi Beyaz Saray’da önlemler arttırıldı

ABD’de yarın yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi başkent Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da güvenlik önlemleri arttırıldı.

ABD’de yarın yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi başkent Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da güvenlik önlemleri arttırıldı. Federal yetkililer, seçim günü meydana gelebilecek olası protestolara karşı Beyaz Saray’ın etrafına tırmanılması imkansız çitler kuracak. Çitlerin geçtiğimiz aylarda meydana gelen Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) protestolarında kurulan çitlere benzer olduğu belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, çitler 15. Cadde, Constitution Caddesi, 17. Cadde ve H Caddesi’nden geçerek, Beyaz Saray, Ellipse bölgesi ve Lafayette Meydanı’nı çevreleyecek. Çitlere ek 250 Ulusal Muhafız da Beyaz Saray’a yönelik olası saldırılara engel olmak amacı ile bölgede görev alacak. Başkan Donald Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Washington DC Metro Polis Şefi Peter Newsham, geçtiğimi ay İlçe Belediye Meclisini seçimlerden sonra başkentte sivil kargaşanın beklendiği konusunda uyarmıştı. Beyaz Saray yakınlarında bulunan pek çok işletme ise son birkaç gün içinde seçim gecesi ve sonrası yaşanacak olası protestolara karşı dükkanlarını korumaya aldı.

Washington DC Polis Vakfı Müdürü Patrick Burke, yaptığı açıklamada havadan gelebilecek saldırılara karşı polisin başkentin hava sahasında güvenliği sağlamak için istihbarat yetkilileriyle birlikte çalıştığını aktardı. Burke, "Eğer seçimde kazanan olmazsa başkentin her yerinde güvenlik güçlerini göreceksiniz. Memurların izin günleri iptal edilecek, vardiyalar uzatılacak ve şehir genelinde memurlara görevlendirme yapılacak” dedi.