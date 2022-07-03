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ABD’de polis timsahı elleriyle nehre götürdü

ABD’nin Georgia eyaletindeki bir evin verandasına giren timsah, olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak nehre bırakıldı.

Genel 03.07.2022, 11:23
ABD’de polis timsahı elleriyle nehre götürdü

ABD’nin Georgia eyaletindeki bir evin verandasına giren timsah, olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak nehre bırakıldı.

ABD’nin Georgia eyaletindeki Kingsland kentinde bir evin verandasına timsah girdi. Ev sahipleri, davetsiz misafiri fark ettikten hemen sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen Kingsland Polis Departmanı’ndan görevli memur Thornton, timsahı yakaladı. Çevresine zarar vermesini önlemek için timsahın ağzını kapatan Thornton, nehrin yakınlarında timsahı serbest bıraktı. Yolunu bulan timsah Saint Marys Nehri’ne geri döndü.

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