ABD’de okul tuvaletine giren çakal doğaya bırakıldı

ABD’nin California eyaletindeki bir okul tuvaletine sığınan çakal, Riverside County Hayvan Hizmetleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

ABD’nin California eyaletinde bulunan Riverside County’deki Mission Ortaokuluna çakal girdi. Yerel saatle 09.00 sıralarında okuldaki bir tuvalete sığınan çakalı fark eden görevliler, Riverside County Hayvan Hizmetleri’ne haber verdi. Riverside County Hayvan Hizmetleri görevlisi Will Luna okula gelen kadar tuvalet kapatıldı. Yaklaşık 9 aylık olduğu tahmin edilen çakal, Luna tarafından güvenli şekilde kafese kondu. Okuldan uzak bir yere götürülerek doğaya bırakılan ve oldukça korktuğu fark edilen çakal, koşarak uzaklaştı. Okul görevlileri çakala "Wile E" ismini verdiklerini ve geçtiğimiz haftalarda da birçok kez gördükleri çakalın okul bahçesine daha önce hiç girmediğini söyledi. Riverside County Hayvan Hizmetleri Yöneticisi Erin Gettis tarafından yapılan açıklamada, "Olayın sessizce halledilmesinden ve çocukların zarar görmemesinden dolayı oldukça memnunuz. Çakalın habitatına dönmesini sağladık" ifadeleri kullanıldı.