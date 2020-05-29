Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu

ABD'DE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİ İLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 103 BİN 413'E ULAŞTI.

ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu

ABD'DE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİ İLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 103 BİN 413'E ULAŞTI.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:03
5 Okunma
ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu

ABD’de korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 103 bin 413’e ulaştı.

Korona virüs salgınının merkez üssü olan ABD’de bilanço ağırlaşıyor. Dünyada en çok ölüm ve vaka sayısına sahip ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 bin 413’e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 771 bin 630’a ulaştı.

ABD’de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York’ta vaka sayısı 376 bin 309, ölü sayısı 29 bin 653’e yükseldi. New York’un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 412’ye, vaka sayısı ise 159 bin 264’e ulaştı. ABD’de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois’de ise Covid-19 vaka sayısı 115 bin 833 olarak kayıtlara geçerken, 5 bin 186 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 103 bin 797’ye, ölü sayısı 4 bin 39’a yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 94 bin 895’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 640’a yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 74 bin 318 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 425’e yükseldi. Teksas’ta vaka sayısı 60 bin 790 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 623’e ulaştı. Michigan’da vaka sayısı 56 bin 14’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 372 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 499 bin 113 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

Öte yandan ABD’de Covid-19’a bağlı ilk ölüm 1 Mart’ta Washington eyaletinde gerçekleşmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya Covid-19 ölüm oranında İspanya’yı geçti
Brezilya Covid-19 ölüm oranında İspanya’yı geçti
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan: “Taksim Camii’nin yüzde 90’ı bitti”
Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan: “Taksim Camii’nin yüzde 90’ı bitti”
Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı
Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı
Bakan Dönmez: "Fatih’i, kutlu fethin 567. yıldönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz”
Bakan Dönmez: "Fatih’i, kutlu fethin 567. yıldönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz”
Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı
Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı
Bilecik’te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti
Bilecik’te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti
Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor
Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor
Bakan Dönmez: “Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler, şu anda oyunun dışında kaldılar"
Bakan Dönmez: “Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler, şu anda oyunun dışında kaldılar"
Bursa Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına destek
Bursa Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına destek
Bartın’da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı
Bartın’da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı
Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü
Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü
Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı
Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı
Kars 4 mevsim bir başka güzel
Kars 4 mevsim bir başka güzel
Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’
Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’
(ÖZEL) İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: “Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu”
(ÖZEL) İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: “Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu”
(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler
(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler
Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında
Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında
(ÖZEL)Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
(ÖZEL)Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
(Özel) Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler
(Özel) Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim