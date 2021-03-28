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ABD’de kaçak atlar trafiği tıkadı

ABD’nin Tulsa kentinde sahibinden kaçan iki at otoyola girerek trafiğin tıkanmasına neden oldu.

Genel 28.03.2021, 16:35
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ABD’de kaçak atlar trafiği tıkadı

ABD’nin Tulsa kentinde sahibinden kaçan iki at otoyola girerek trafiğin tıkanmasına neden oldu.

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa kentinde sahibinden kaçan iki at otoyola girerek trafiğin bir süre tıkanmasına yol açtı. Polis araçları atları yakalamak için peşine düştü. Uzun süren takip sonrası kaçak atlar, Gathering Place’deki otoparkta yakalandı. Atlar daha sonra polisler tarafından sahiplerine teslim edildi.

Tulsa Polis Departmanı ise 25 Mart’ta yaşanan olaya ilişkin esprili bir açıklama yaparak, atların çok sayıda trafik kuralını ihlal ettiğini ancak kimlikleri olmadığı için ceza yazamadıklarını belirtti.
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