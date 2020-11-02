banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Almanya'nın covid-19 savaşı...
Almanya'nın covid-19 savaşı...
Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!
Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Dolar haftaya rekorla başladı
Dolar haftaya rekorla başladı

ABD’de işletme sahipleri seçim sonuçlarını korkuyla bekliyor

İŞLETME SAHİPLERİ SEÇİM SONRASI ÇIKABİLECEK ŞİDDET OLAYLARINA KARŞI MEKAN GİRİŞLERİNİ VE CAMLARINI TAHTALARLA KAPATARAK ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI.

Genel 02.11.2020, 14:01
2
ABD’de işletme sahipleri seçim sonuçlarını korkuyla bekliyor

ABD’de 59. başkanlık seçimlerine 1 gün kala başkent Washington’u panik havası sardı. İşletme sahipleri seçim sonrası çıkabilecek şiddet olaylarına karşı mekan girişlerini ve camlarını tahtalarla kapatarak önlem almaya başladı.

ABD’de başkanlık seçimlerine 1 gün kala halkı korku ve endişe sardı. Başkent Washington DC’de mağaza ve dükkan sahipleri seçim sonrası çıkabilecek şiddet olaylarına karşı harekete geçti. Şehir merkezinde, Beyaz Saray yakınlarında ve diğer farklı noktalarda işletme sahipleri ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında geçecek seçim yarışının ardından çıkabilecek huzursuzluk ihtimali nedeniyle girişlerini ve camlarını tahtalarla kapatarak önlemler almaya başladı. Washingtonlular yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ve ırkçılık karşıtı protestoların yol açtığı maddi zararın ardından şimdi de seçim sonuçlarının yol açabileceği zarara karşı gergin bekleyişini sürdürüyor.

ABD’de şu ana kadar 90 milyondan fazla Amerikalı sandık merkezlerine giderek veya posta yoluyla erken oy kullandı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P