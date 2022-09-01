ABD’de esrar kullananların sayısı sigara içenlerden fazla

Washington merkezli Gallup araştırma şirketi, ABD’de 1930’lardan bu yana esrar, alkol ve sigara kullanım alışkanlığı üzerine yapılan yeni anketin sonuçlarını açıkladı. Yapılan anket ülkede esrar içenlerin oranının sigara içenleri geçtiğini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, ABD’de sigara içenlerin oranı 1950’lerde yüzde 45 olarak kayıtlara geçerken günümüzde bu oran yüzde 11’e düştü. ABD’de sigara içmeyen her 10 yetişkinden yaklaşık 3’ü daha önce sigara içtiğini belirtti.

ABD’de esrar kullananların sayısı ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak sadece bir yılda 3’te 1 oranında arttı. Anket sonuçlarına göre, ABD’lilerin yüzde 16’sı esrar kullandığını söylerken yüzde 48’i ise daha önce esrar içmeyi deneklerini belirtti.

Öte yandan, alkol kullanan ABD’li yetişkinlerin oranının esrar ve sigara kullananlardan çok daha fazla olduğu ortaya kondu. Amerikalıların yaklaşık yüzde 45’i bir önceki hafta alkol kullandığını bildirirken, yüzde 23’ü ise ara sıra kullandığını söyledi.