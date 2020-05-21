Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102649
ALTIN
376.555
DOLAR
6.7924
STERLİN
8.3162
EURO
7.4406

ABD’de doğdular, ezanları kulaklarına Trabzon’da okundu

ABD'DEN KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLEREK TRABZON'DAKİ YURTTA KARANTİNA ALTINDA TUTULAN BAKİ VE ŞEREFLİ AİLELERİNİN BEBEKLERİNİN KULAKLARINA EZAN VE İSİMLERİ OKUNDU.

ABD’de doğdular, ezanları kulaklarına Trabzon’da okundu

ABD'DEN KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLEREK TRABZON'DAKİ YURTTA KARANTİNA ALTINDA TUTULAN BAKİ VE ŞEREFLİ AİLELERİNİN BEBEKLERİNİN KULAKLARINA EZAN VE İSİMLERİ OKUNDU.

21 Mayıs 2020 Perşembe 19:12
4 Okunma
ABD’de doğdular, ezanları kulaklarına Trabzon’da okundu

ABD’den Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçakla Türkiye’ye getirilerek Trabzon’daki yurtta karantina altında tutulan Baki ve Şerefli ailelerinin bebeklerinin kulaklarına ezan ve isimleri okundu.

ABD’den getirilen 288 Türk vatandaşının Trabzon’daki Gülbahar Hatun Yurdu’ndaki karantina süreçleri devam ediyor. Bu süreci vatandaşların en iyi şekilde geçirmeleri için çaba gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, Mustafa-Elif Baki ile Ergin-Şebnem Şerefli çiftlerinin, bebekleri için ezan ve isimlerinin okunması talebi üzerine harekete geçerek imam hatip Tevfik Kahvecioğlu’na ulaştı. Kahvecioğlu tarafından Baki ailesinin bebeği Ekin ile Şerefli ailesinin bebeği Melis’in kulaklarına ezan ve isimleri, Kovid-19 tedbirleri altında okundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’da hayat normalleşmeye devam ediyor
Almanya’da hayat normalleşmeye devam ediyor
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk
Eda Çetin: “Duruma pozitif bakıyoruz”
Eda Çetin: “Duruma pozitif bakıyoruz”
Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı
Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı
65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi
65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi
Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşi korona virüsü yendi
Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşi korona virüsü yendi
Almanya’da yaşayan Türkler evsizlere yemek dağıttı
Almanya’da yaşayan Türkler evsizlere yemek dağıttı
Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro vefat etti
Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro vefat etti
Çerkesler, sürgünün 156. yılında atalarını andı
Çerkesler, sürgünün 156. yılında atalarını andı
Türkiye Oyuncak Kooperatifinden sağlıkçıların çocukları için 18 bin 500 adet oyuncak
Türkiye Oyuncak Kooperatifinden sağlıkçıların çocukları için 18 bin 500 adet oyuncak
Zehirli yılanın ısırdığı genç Erzurum’da hayata tutundu
Zehirli yılanın ısırdığı genç Erzurum’da hayata tutundu
Çam ve sakura ne demek?
Çam ve sakura ne demek?
Sosyal mesafe ihlalinde uyarı veren akıllı bileklik
Sosyal mesafe ihlalinde uyarı veren akıllı bileklik
Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti
Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti
'Özel mülküm' diyerek kavşağı trafiğe kapattı
'Özel mülküm' diyerek kavşağı trafiğe kapattı
Yıl 1950: Edirne Tren Garı'nda 'Kürk Mantolu Türk Kadınları'
Yıl 1950: Edirne Tren Garı'nda 'Kürk Mantolu Türk Kadınları'
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Bayram namazı açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Bayram namazı açıklaması
Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı
Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı
Varto’da kara sabanların yerini atlar aldı
Varto’da kara sabanların yerini atlar aldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim