ABD’de depremzedeler için yardım toplanmaya devam ediyor

ABD’de Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin organizasyonunda depremzedeler için yardım toplama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünya çapında başlatılan yardım kampanyaları ABD’de de sürüyor. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin organizasyonunda ve Türk toplumun çalışmalarıyla toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgelerine gönderilmek üzere Dulles Uluslararası Havaalanı’nda yer alan Türk Hava Yolları’na ait kargo alanına getirildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre 430 tonu bulan yardımların bugün ilerleyen saatlerde yola çıkması bekleniyor.