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ABD’de Bağımsızlık Günü havai fişeklerle kutlandı

ABD’de Bağımsızlık Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı.

Genel 05.07.2021, 08:44
ABD’de Bağımsızlık Günü havai fişeklerle kutlandı

ABD’de Bağımsızlık Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı.

ABD’de her sene 4 Temmuz’da kutlanan Bağımsızlık Günü renkli görüntülere sahne oldu. Her sene olduğu gibi ülkenin dört bir yanında vatandaşlar havai fişek gösterileri ile ABD’nin 245’inci yılını kutladı. Başta başkent Washington DC olmak üzere birçok kentte gösteriler ve törenler düzenlendi. Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle birçok kutlama iptal edilmişti.
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