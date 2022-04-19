ABD, Türkiye dahil 90 ülkeyi "seyahat edilmesi tehlikeli" ülkeler listesinden çıkardı

ABD, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 90 ülkeyi korona virüs nedeniyle "seyahat edilmesi tehlikeli" ülkeler listesinden çıkardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), korona virüs salgını çerçevesinde Türkiye, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya dahil 90 ülkeye yönelik seyahat uyarısı seviyesini 4’ten 3’e düşürdü. Buna göre 3. seviyede bulunan ülkelere yalnızca "aşısız" ABD’lilerin seyahat etmesi önerilmiyor.