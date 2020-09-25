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ABD savaş gemisi Akdeniz’e iniyor

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇEN ABD DENİZ KUVVETLERİ'NE AİT 8 BORDA NUMARALI 'USNS YUMA' ADLI SAVAŞ GEMİSİ, EGE DENİZİ'NE DOĞRU YOL ALDI.

Genel 25.09.2020, 15:45
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ABD savaş gemisi Akdeniz’e iniyor

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 8 borda numaralı ’USNS Yuma’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD Donanması’na ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi ’USNS Yuma’, saat 13.30 sıralarında Çanakkale’den geçiş yaptı.

ABD savaş gemisine, 1 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisinin Ege Denizi’ni geçtikten sonra Akdeniz’e doğru ilerleyeceği bildirildi.

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