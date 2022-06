ABD merkezli seyahat dergisi İstanbul Havalimanı’na ödül verdi

ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından , “En İyi Aktarma Havalimanı” ve “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülleri bu yıl İstanbul Havalimanı’na verildi.

Dünyanın en iyi havalimanı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İGA İstanbul Havalimanı, prestijli kurumlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler; bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiği “2022 Leisure Lifestyle Awards” ödüllerinde İGA İstanbul Havalimanı’nı “En İyi Aktarma Havalimanı”, bu sene beşinci kez düzenlediği “2022 Wherever Awards’ta” ise “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödüllerine layık gördü. Global Traveler’ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ankette okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, havayollarını ve gemi seyahatlerini oylarken; sonuçlar da dünyanın en iyilerini belirliyor. Birinci olduğu sıralamada İGA İstanbul Havalimanı’nı ‘En İyi Aktarma Havalimanı’ alanında dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Miami Uluslararası Havalimanı ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilen Singapur Changi Havalimanı takip ediyor. New York’taki The Lotos Club’da 7 Haziran’da düzenlenen ödül töreninde İGA İstanbul Havalimanı adına her iki ödülü de İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül teslim aldı.

Konuşmasında kısa zamanda kat ettikleri yola ve öncü çalışmalarıyla saygın kuruluşların takdirini kazandıklarına değinen Şengül sözlerini şöyle sürdürdü: “İGA İstanbul Havalimanı olarak yolcularımıza sihirli bir yolculuk vaadiyle yola çıktık. İnşaat aşamasından itibaren tüm planlarımız İGA İstanbul Havalimanı’nı herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirmek içindi. Ve bugün geldiğimiz noktada dünyada saygın bir dergi tarafından ‘Aile Dostu Havalimanı’ olarak takdir kazanıyor olmak bizlere gurur veriyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. ‘En İyi Aktarma Havalimanı’ ödülü ise bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan konumumuzu daha da güçlendiriyor. Bu iki değerli ödül için Global Traveler okuyucularına teşekkür ediyorum. 2019’da henüz ilk yıllarımızda Global Traveler okuyucuları Leisure Lifestyle ödüllerinin ‘Üstün Yenilik’ kategorisinde bizi ‘Özel Başarı Ödülü’ne layık görmüştü. O günkü beğeni ve güvenlerinin bugün artarak karşılık buluyor olmasından mutluluk duyuyoruz.”