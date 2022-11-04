ABD, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları delen Singapurlu iş adamının peşinde

ABD, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Singapurlu bir iş adamı hakkında bilgi sağlayanlara 5 milyon dolara varan para ödülü verileceğini açıkladı.

Kuzey Kore’nin son günlerde gerçekleştirdiği füze denemeleri Pyongyang’a yönelik uluslararası yaptırımları bir kez daha kamuoyunun gündemine getirirken, ABD cephesinden Kuzey Kore’ye karşı yeni hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’ye yasa dışı yakıt temin eden ve gemiden gemiye transfer yoluyla yakıt transferi yapan Kwek Kee Seng isimli Singapurlu iş adamı hakkında bilgi sağlayanlara 5 milyon dolara varan para ödülü verileceğini açıkladı. Paravan şirketler aracılığıyla kara para aklamakla da suçlanan 62 yaşındaki ismin Singapur’daki Swanseas Port Services nakliye şirketinin sahibi olduğu kaydedilirken, yeri tam olarak bilinmeyen Seng’in Kuzey Kore, Kamboçya, Tayvan ve Tayland’ın yanı sıra Kamerun ve küçük Karayipler ülkesi Saint Kitts ve Nevis Federasyonu’nda olabileceği belirtildi.

Sert yaptırımlar uygulanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Pyongyang’ın Hwasong-15 kıtalararası balistik füzesini test etmesine tepki olarak uygulama kararı aldığı ve 2018 yılı başında yürürlüğe giren yaptırımlar çerçevesinde Kuzey Kore’ye rafine edilmiş petrol ürünü ithalatını yılda 500 bin varil ile sınırlandırmıştı. Karar ayrıca üye devletlere, kendi karasularında bulunan ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne yasa dışı olarak petrol veya diğer yasaklı ürünler sağladığı tespit edilen herhangi bir gemiye el koyma ve denetleme yetkisi vermişti.

ABD de Kuzey Kore ile mal, hizmet veya teknoloji ticareti yapan şirket, kuruluş ve bireylerin varlıklarının dondurmasını onay vermiş, Kuzey Kore ile gemiden gemiye transfer yapan gemilerin 180 gün boyunca ABD’ye girişi yasaklanmıştı.