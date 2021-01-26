ABD Kongresi Polis Şefi Vekili Pittman: "Güçlü şiddet potansiyeline rağmen, güvenlik güçleri terörist saldırısına yeterince hazırlanmadı"

ABD Kongresi Polis Şefi Vekili Yogananda Pittman yaptığı açıklamada, 6 Ocak’ta Kongre Binası’na düzenlenen baskına yeterince hazırlık yapılamadığı için özür dileyerek, "Güçlü şiddet potansiyeline rağmen, güvenlik güçleri terörist saldırısına yeterince hazırlanmadı" dedi.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından 6 Ocak’ta ABD Kongre Binası’na saldırı düzenlenmiş ve aralarında 1’i Kongre Polisi Memuru olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan saldırının ardından ABD Kongre Polis Şefi Steven Sund ise görevden alınmıştı. ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırının ardından ABD Kongresi Polis Şefi Vekili Yogananda Pittman, ABD Kongresi Polis Departmanı’nın ödeneklerini denetleyen ABD Ev Sahipleri Komitesi ile konferans görüşmesi gerçekleştirerek yaşanan saldırı hakkında Komite’ye özür açıklamasında bulundu. Pittman, Departman’ın 6 Ocak’ta yaşanan şiddet olayından iki gün önce protestocuların Kongre Binası’na ateşli silah ve diğer silahları getirmeyi planladıklarının farkında olduğunu aktardı.

Pittman, güvenlik güçlerinin yaşanan saldırıya hazırlıklı olduğunu fakat bunun yeterli olmadığını ifade etti. Pittman, saldırının yaşandığı gün emri altında olan bin 200 memurun, temsilcilerin ABD Başkanı Joe Biden’ın kazandığı seçimi onaylamak adına Kongre Binası’nda toplandığı sırada Bina’ya saldıran 10 binlerce isyancıya denk olmadığını belirtti.

Pittman, “Departman bu zorlukları aşmak için hazırlandı fakat yeterince hazırlık yapmadık. Güçlü şiddet potansiyeline rağmen, güvenlik güçleri terörist saldırısına yeterince hazırlanmadı. Departman, sizin olduğu kadar kendi yüksek standartlarını da karşılayamadı. Departman adına en içten özürlerimi sunmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırıdan 2 gün önce eski Kongre Polisi Şefi Sund’un, olağanüstü hal ilan edilmesini talep ettiğini bildiren Pittman, Kongre Polis Kurulu’nun bu talebi reddederek, eski Kongre Polis Şefi Sund’u Ulusal Muhafızlar ile iletişime geçmeye teşvik ettiğini ve Sund’un da bunu uyguladığını belirtti.