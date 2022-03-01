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ABD İstanbul Başkonsolosluk binası, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Genel 01.03.2022, 21:33
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna bayrağının rengiyle ışıklandırıldı. ABD İstanbul Başkonsolosluğunun sosyal medya hesaplarından #UkraynanınYanındayız, #UnitedwithUkraine etiketleriyle binanın görseli paylaşıldı.