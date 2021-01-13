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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, kuvvet komutanları ortak bildiri yayınlayarak Kongre binasını kınadıklarını ve anayasaya bağlılıklarını dile getirdi. Açıklamada, seçilmiş Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yemin ederek ABD ordusunun 46’ıncı başkomutanı o
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, kuvvet komutanları ortak bildiri yayınlayarak Kongre binasını kınadıklarını ve anayasaya bağlılıklarını dile getirdi. Açıklamada, seçilmiş Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yemin ederek ABD ordusunun 46’ıncı başkomutanı olacağı ifade edildi
Genel 13.01.2021, 01:01
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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, kuvvet komutanları ortak bildiri yayınlayarak Kongre binasını kınadıklarını ve anayasaya bağlılıklarını dile getirdi. Açıklamada, seçilmiş Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yemin ederek ABD ordusunun 46’ıncı başkomutanı olacağı ifade edildi
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