- ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanına demir attı

ABD donanmasına ait savaş gemisi akşam saatlerinde İstanbul Boğazına giriş yaparak Sarayburnu Limanına demir attı.

ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı ‘USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi, saat 19.15 sıralarında İstanbul Boğazına giriş yaptı. 189 metre boyunda ve 18 bin 400 groston ağırlığındaki gemiye güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti. Gemi Sarayburnu Limanına demir attı.

(MB-