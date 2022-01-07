ABD Büyükelçisi Türkiye’ye geldi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul’a geldi. Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara’ya gitti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul’a geldi. VIP Terminalini kullanmayan Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara’ya gitti.

İstanbul Havalimanı’nda kendisini bekleyen gazetecilere Türkçe ’Merhaba’ diyen Flake, soruları, “Hoş karşılıma için teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı. Flake Ankara’ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı. Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.