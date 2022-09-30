ABD Büyükelçiliğinden esprili evlilik fotoğrafı paylaşım: “Lütfen gereksiz evrakları göndermeyin”

Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı problemlerin gündeme geldiği şu günlerde ABD Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden esprili bir paylaşım yapılarak, “Lütfen evlilik fotoğrafınız gibi gereksiz evrakları göndermeyin” denildi.

Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı problemlerin gündem olduğu bu günlerde, ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımdaki videoda üst üste yığılan evraklar yer alırken, bir konsolosluk çalışanı ise ilk önce gönderilmemesi gereken evrakları tek tek sayarak, “Düğün fotoğrafınız dahil gereksiz evrakları göndermeyin” dedi. Videonun devamında ise konsolosluk çalışanı, bu defa gönderilmesi gereken evrakları tek tek sayarak teşekkür etti. ABD Konsolosluğundan yapılan bu esprili paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.