banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?

ABD Başkanı Biden: "Zorluklara rağmen muazzam ilerlemeler kaydettik"

Görevindeki 1. yılını doldurmasına özel basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ilk görev yılı için, "Zorluklarla dolu ancak muazzam ilerlemelerin olduğu bir yıl oldu" dedi.

Genel 20.01.2022, 02:21
ABD Başkanı Biden: "Zorluklara rağmen muazzam ilerlemeler kaydettik"

Görevindeki 1. yılını doldurmasına özel basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ilk görev yılı için, "Zorluklarla dolu ancak muazzam ilerlemelerin olduğu bir yıl oldu" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden görevindeki 1. yılını doldurken Beyaz Saray’dan bir basın toplantısı düzenledi. Biden yaptığı konuşmada, yönetimin korona virüs aşı oranlarını arttırma, ülkedeki işsizlik oranlarını düşürme gibi konulardaki başarısını övdü.

Biden yaptığı konuşmada, görevdeki ilk yılının başarılarılarını överken, aynı zamanda birçok vatandaşın ulusun durumundan memnun olmadığını da ifade etti. Biden konuşmasına başlarken, "Yarın göreve geldiğimden bu yana bir yıl olacak. Zorluklarla dolu ama aynı zamanda muazzam ilerlemelerle dolu bir yıl oldu." dedi. Biden, "Bu süreçte ülkede çok fazla hayal kırıklığı ve yorgunluk olduğunu ve bunun nedeninin Covid-19 olduğunu biliyorum. Şimdi Omicron bize yeni bir düşman olacak şekilde meydan okuyor. Ancak endişeye neden olsa da paniğe neden değil. Çünkü elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Elimizden geldiğince hızlı öğreniyor ve adapte oluyoruz. Pandeminin ötesinde bir geleceğe hazırlanıyoruz. Her hafta 9 milyondan fazla aşı yapıyoruz"

Biden, ABD yönetimindeki süreç boyunca Amerikalıların Covid-19’a karşı aşılanması da dahil olmak üzere önemli adımların atıldığı bir yıl olduğunu söyledi. Biden, "Yine de şu anda çok farklı bir yerdeyiz. Aşılar, güçlendiriciler, maskeler, testler, hayat kurtarmak ve işyerlerini açık tutmak için Covid-19 hapları gibi araçlarımız var. Yetişkinlerin yüzde 75’i tam aşılı. Geçen yaz aşılamamış yetişkin sayısı 90 milyondan, bugün 35 milyona düştü. Ve her hafta yaklaşık 9 milyon daha fazla aşı yapıyoruz. Aşılar işe yaradığı için aşı çalışmalarımıza bağlı kalacağız." dedi.

Beyaz Saray’ın daha önce yeteri kadar korona virüs testi sağlamadığı eleştirilerini yanıtlayan Biden, "Daha önce daha fazla test yapmalı mıydık? Evet. Ama şimdi daha fazlasını yapıyoruz." şeklinde cevap verdi.

"Covid-19 pes etmeyecek, bende pes etmeyeceğim"

Biden yaptığı konuşmada, korona virüsün yakın zamanda ortadan kalkmayacağını, ancak ABD’deki durumun önümüzdeki aylarda iyileşmeye devam edeceğine olan güvenini dile getirdi. Biden, "Covid-19 pes etmeyecek ve hemen ortadan kaybolmayacak. Ama bende pes etmeyeceğim ve her şeyi olduğu gibi kabul etmeyeceğim. Bazı insanlar şu anda olanları yeni normal olarak adlandırıyor ama ben buna henüz bitmemiş bir iş diyorum" dedi.

"Aşırı sözler vermedim"

Görevindeki başarılarını sıralayan Biden, ABD’de işsizliğin ve yoksulluğun düşürüldüğünü söyledi. Biden, "6 milyon yeni iş oluşturduk. İşsizlik oranı yüzde 3,9’a düştü. Çocuk yoksulluğu yaklaşık yüzde 40 azaldı." dedi.

Biden görevindeki ilk yılı için "aşırı söz vermediğini" söyleyerek "muhtemelen insanların olacağını düşündüğünden daha iyi performans gösterdim. İşin aslı, muazzam ilerleme kaydettiğimiz bir durumdayız. Her şey değişiyor ve daha iyiye gidiyor" dedi. Biden, "Bakın, fazla söz vermedim, ancak yapabildiklerimize bir göz atarsanız, muazzam ilerleme kaydettiğimizi kabul etmeniz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Daha İyi İnşa Et" planının büyük oranda yasalaşacağına inanıyorum

Biden, yaptığı açıklamada kapsamlı sosyal ve iklim harcama planının "büyük parçalarının" yasalaşacağına inandığını söyledi. Biden, "İstediğimiz şeyin gerçekçi olmayan bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Gökyüzündeki kaleleri istemiyorum. Amerikan halkının uzun zamandır istediği pratik şeyleri istiyorum. Ve bence bunu başarabiliriz” dedi.

Rusya yaptırımları konusunda hatırlatması bulundu

Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme riskine karşı Rusya’ya yapılan tehditlerin yeterli olup olmadığı sorusuna, "Rusya, hareket ederse, söz verdiğim yaptırımlar gibi yaptırımları hiç görmedi" dedi. Biden Rusya’nın işgal eylemine karşı Rusya ekonomisi için bir "felaket" olacağını söyledi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11