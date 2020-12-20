Son Dakika
ABD askeri Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni Devleti kurulması için çalıştı...
Amerika Birleşik Devletleri bundan 100 yıl önce Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurulması için bölgede incelemelerde bulunmak üzere askeri bir heyeti Türkiye'ye gönderir... İşte o dönemde çekilmiş bir videoyu sizlerle paylaşıyoruz...
Genel 20.12.2020, 08:46 20.12.2020, 08:57
6
7°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Gaziantep FK
|12
|21
|5. Hatayspor
|12
|21
|6. Karagümrük
|13
|20
|7. Malatyaspor
|12
|19
|8. Beşiktaş
|11
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|14
|15
|12. Balıkesirspor
|14
|15
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|14
|26
|3. Tottenham
|13
|25
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Southampton
|14
|24
|6. Man City
|13
|23
|7. M. United
|12
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|13
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Sevilla
|12
|20
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Athletic Bilbao
|14
|17
|10. Celta de Vigo
|13
|16
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Levante
|13
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Real Valladolid
|14
|14
|18. Getafe
|12
|13
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü