ABD askeri Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni Devleti kurulması için çalıştı...

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin, çıkarları bağlamında Osmanlı Devleti ve komşu ülkeleri incelemek üzere Harbord Askeri Heyeti'ni bölgede görevlendirmesi, Türk-Amerikan ilişkileri tarihinde en belirleyici dış siyaset uygulaması olarak değerlendiriliyor