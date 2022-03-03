ABB’den etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) etkili olan kar yağışıyla ilgili “Toplam bin 229 araç, 4 bin 230 personel ile sabaha kadar sorumluluk alanında bulunan tüm cadde ve bulvarlarda kapsamlı tuzlama ve küreme çalışması yaptı” açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Ankara’da bütün ana arterlerin açık olduğu belirtilen açıklamada, “Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına dek süren yoğun kar yağışının yaşandığı Başkent’te Ankara Büyükşehir Belediyesi toplam 1229 araç, 4230 personel ile sabaha kadar sorumluluk alanında bulunan tüm cadde ve bulvarlarda kapsamlı tuzlama ve küreme çalışması yaptı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sabaha kadar bizzat yönettiği çalışmalar sonucunda şu anda Ankara’da bütün ana yollar trafiğe açıktır. Yapılan çalışmalar, kartakip.ankara.com.tr adresi üzerinden araç içi kameralarla takip edilebilmektedir” denildi.