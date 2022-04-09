Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: “Balkan topraklarından aldığımız ruhu tekrar o coğrafyaya yansıtmak, vermek mecburiyetindeyiz”
ABB Başkanı Yavaş: “06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz”
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz” dedi.
Genel 09.04.2022, 23:54
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz” dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UKOME toplantısında, 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini gündeme getireceklerini açıkladı. Yavaş paylaşımında, “Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız” ifadelerine yer verdi.