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AB Türkiye Delegasyonu fidan dikti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB tarafından finanse edilen okullardan birinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ile birlikte fidan dikti.

Genel 19.03.2021, 14:23
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AB Türkiye Delegasyonu fidan dikti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB tarafından finanse edilen okullardan birinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ile birlikte fidan dikti.

İskenderun Oruç Reis İlkokulunda gerçekleştirilen fidan dikim töreninde konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, eğitimin ister Türk, ister mülteci, isterse Avrupalı olsun, bütün çocuklar için geleceğin anahtarı olduğuna vurgu yaparak, “Avrupa Birliği’nin, Türk devletinin, yerel yetkililerin ve Türk halkının bu muazzam eğitim çalışmasını yürütüyor olmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Avrupa Birliği olarak yurt çapında 410, bu ilde ise 40’a yakın okulun inşasını destekliyoruz. Tabii bu aynı zamanda fedakar öğretmenlerimiz ve özellikle de PIKTES programındaki öğretmenlerimizin üstün çabaları sayesinde oldu. Dolayısıyla burada olmaktan büyük memnuniyet duymamın başlıca sebebi, öğretmenlerin bu emeği ve eğitimdir. İkinci hedefimiz ise çevreyle ilgilidir. Bugün ayrıca bir ağaç dikme töreni için buradayız. Çevre ve iklim sorunu, zamanımızın en büyük sorunudur. Günlük alacağımız önlemlerle bu sorun ile başedebiliriz” dedi.

"Suriyeli mülteciler 7 kez yer değiştirdi"

Törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan ise Suriye’de yaşananların sadece iç savaşla kalmadığını ve çok büyük bir göç dalgası oluşturduğunu belirterek, savaşın başladığı günden bu yana en az 7 kez göç etmek zorunda kalan mülteciler olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Vali Doğan şöyle konuştu:

"Savaşın başladığı günden evini terk etmiş sonra çadırda yaşamaya başlamış sonra yine göç etmiş. Çok acı bir durum Suriye İdlib’de 4 milyona yakın insan çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor yine Türkiye’nin güvenli bölge olarak hazırladığı bölgelerde 2 milyon mülteci bulunuyor. Avrupa’ya gidenler ile birlikte Suriye nüfusunun yüzde 70’inin mülteci durumuna düştüğünü söyleyebiliriz. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imkanlarının tamamını Suriyeli kardeşlerimize açtı onlar ile birlikte kullanıyoruz acılarını hafifletmeye çalışıyoruz."

Hatay’daki okulların yapımına verdikleri desteklerden dolayı Büyükelçinin şahsında AB ülkelerine teşekkür eden Vali Doğan, "Verilen bu destekler yeterli mi elbette değil bizim bu yükümüzü AB’nin biraz daha fazla alması gerektiğini düşünüyorum. Bu sorun sadece Türkiye’nin sorunu değil ama en fazla etkilenen ve yorulan ülke Türkiye. İnsanlık adına millet adına hep birlikte hareket gedip güçlerimizi birleştirip bu sorunları birlikte taşımamız ve uluslararası arenada yapılması gereken ne varsa yaparak Suriye’de Türkiye’nin tezleri desteklenerek kurulu düzenin oluşturulmasına gayret etmemiz gerek. Aksi takdirde bu göç sorunu hem bizi hem AB’yi hem de dünyayı ciddi anlamda yoracaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 bin adet fidan dikimi desteğinde bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a ağaçlandırma faaliyetlerin desteklerinden dolayı plaket takdiminde bulundu.

Tören sonrasında AB ve Türk heyeti birlikte fidan diktiler. Törenin ardından AB heyeti İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek burada iş adamları ile bir araya geldiler.
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