AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan’ı ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Hatay Valiliği’ne geldi. Daha sonra Valilik makamına geçen Büyükelçi Landrut, burada Hatay Valisi Rahmi Doğan ile sohbet etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Vali Doğan’a kabulünden dolayı teşekkür etti.