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AB MODEX Tatbikatı’na katılan Bulgar görevliler Tekirdağ’da oy kullandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için kurulan sandıkta çifte vatandaşlar oy kullanırken, okulun önünde uzun kuyruklar oluştu. Oy kullanmaya gelen AB MODEX Tatbikatı’nın Bulgar ekibi yoğunluk sebebiyle diğer okullara yönlendirildi.

Genel 14.11.2021, 14:59
AB MODEX Tatbikatı’na katılan Bulgar görevliler Tekirdağ’da oy kullandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için kurulan sandıkta çifte vatandaşlar oy kullanırken, okulun önünde uzun kuyruklar oluştu. Oy kullanmaya gelen AB MODEX Tatbikatı’nın Bulgar ekibi yoğunluk sebebiyle diğer okullara yönlendirildi.

Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sebebiyle ülkede yaşayan çifte vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına gitti. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de vatandaşlar oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezi ve ilçelerde belirlenen okullara akın etti. Bulgaristan’daki seçim yarışında Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı ve Türk milletvekillilerinin de olması Tekirdağ’dan seçimlere olan ilgiyi artırdı. Yüzlerce vatandaş belirlenen okula birden akın edince okulun önünde uzun kuyruklar oluştu.

AB MODEX Tatbikatı’nın Bulgar ekibi de oy kullanmaya geldi

Uluslararası AB Modex Tatbikatı için Tekirdağ’da bulunan Bulgaristan arama ve kurtarma ekibi de ülkelerindeki seçimler için oy kullanmaya geldi. Okulun önüne gelen ekipler, sıraya girerek bir süre bekledi. Daha sonra yoğunluk sebebiyle Bulgar ekibi daha sakin olan Muratlı ilçesindeki bir okula yönlendirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri seçimler için okula gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Bence önemli bir seçim. Özellikle çifte vatandaşlarımızın katılım sağladığı güzel bir gün. Süleymanpaşa’da yoğun bir katılım da var. Sayı bayağı yüksek olacak gibi gözüküyor. Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızın özlük haklarında çok daha üst seviyede korunması, bu konuyla ilgili bu hakların en iyi şekilde değerlendirilmesiyle ilgili orada mecliste güçlü olmaları gerekiyor. O bağlamda ciddi bir ilgi de var. İlk defa bir Türk Cumhurbaşkanı adayımız var. Dolayısıyla böyle değerlendirdiğimizde Bulgaristan seçimleri gerçekten önemli. Hem bizim birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir durum söz konusu hem de Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın, buradaki göçmen vatandaşlarımızın haklarının daha kuvvetli olduğu bir seçim olacak diye düşünüyorum. Biz yaklaşık 10-15 gündür sürekli bu konuyla ilgileniyoruz. Onun için hazırlıklar yapıldı. Yani bizde de herkes bir araya geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grubu herkes bu konuyla ilgili tek yürek oldu. Sonuçta soydaşlarımızın geleceği ile ilgili bir karar verilecek. Dolayısıyla herkesin her şeyi bir kenara bırakıp üstüne düşeni yapması gereken bir gündeyiz. O yüzden mutlu ve güzel bir gün” dedi.

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