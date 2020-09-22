AB Konseyi Başkanı Michel karantinaya alındı, AB liderler zirvesi ertelendi
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL’İN TEMAS HALİNDE OLDUĞU GÜVENLİK EKİBİNDEN BİRİNİN KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKMASI ÜZERİNE KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI. SÖZ KONUSU GELİŞME ÜZERİNE PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ YAPILACAK OLAN AB LİDERLER ZİRVESİ DE BİR HAFTA ERTELENDİ.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in temas halinde olduğu güvenlik ekibinden birinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı. Söz konusu gelişme üzerine Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan AB liderler zirvesi de bir hafta ertelendi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in geçtiğimiz günlerde temas halinde olduğu güvenlik ekibinden bir üyesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Michel’in Belçika’da yürürlükte olan kurallara göre kendisini karantinaya almak zorunda olduğu duyuruldu. Düzenli olarak test yaptırdığı belirtilen Michel’in dün sonuçlanan son testinin de negatif çıktığı belirtildi.
AB Konseyi Başkanı Michel’in karantinaya girmesi sonucu Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan AB liderler zirvesinin de bir hafta ertelendiği bildirildi.
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