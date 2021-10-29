banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

AB, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineledi

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineleyerek, Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm ve sürdürülebilir barışı desteklediğini teyit etti.

Genel 29.10.2021, 14:19
AB, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineledi

BRÜKSEL (AA) - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "Yerleşimler, uluslararası hukuka göre yasa dışıdır ve iki devletli çözüme taraflar arasında adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin, yerleşimlerin genişletilmesine şiddetle karşı olduğu ve 1967 öncesi sınırlarda taraflarca kararlaştırılanlar dışında herhangi bir değişikliği tanımayacağı yinelendi.

"İsrail hükümetine, gerilimi düşürme ve sükuneti sağlama çabalarıyla tamamen çelişen bu adımları tersine çevirme, yerleşim inşaatlarını durdurma ve taraflar arasında anlamlı yeniden angajmanları ilerletmeye, güven artırıcı önlemleri ilerletmeye odaklanma çağrımızı yineliyoruz." denilen açıklamada, AB'nin İsrail ve Filistinliler arasında sürdürülebilir barışı desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

27 Ekim'de yeni konutlar inşa edilmesine onay verilmişti

İsrail yönetimi, 27 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine onay vermişti.

AB, aynı gün Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin Brüksel'deki temaslarını takiben Filistin'in devlet kurma çabalarını desteklediğini, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılığını teyit etmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

#dünya
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3