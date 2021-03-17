AB, İngiltere’ye Covid-19 aşı ihracatını durdurabilir

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne (AB) korona virüs (Covid-19) aşılarının ihracatını başlatmaması halinde AB’nin İngiltere’ye aşı ihracatını durduracağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, İngiltere’nin korona virüs (Covid-19) aşılarının ihracatına yasak koyduğunu iddia etmesinin ardından İngiltere ve AB yetkilileri arasındaki gerginlik giderek artıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, İngiltere’nin AB’ye Covid-19 aşılarını göndermeye başlamaması halinde AB’nin Birleşik Krallık’a Covid-19 aşı ihracatını durduracağını belirtti. Leyen, "İhracatta karşılıklılık ve orantılılık görmek istiyoruz ve bu konuda sunmamız gereken araçları kullanmaya hazırız. Bu, Avrupa’nın adil payını almasını sağlamakla ilgilidir" dedi.

Leyen, AB’nin son haftalarda İngiltere’ye 10 milyon Covid-19 aşı dozu gönderdiğini belirterek, İngiltere’nin AB’ye aşı ihracatında bir numaralı ülke haline geldiğini vurgulayarak, "Bu karşılıklılık için bir davettir" dedi.

Leyen, İngiltere’ye Moderna ve BioNTech-Pfizer’ın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca’nın 2021’in ilk çeyreğinde söz verdiği 90 milyon dozdan yalnızca 30 milyonunu teslim edeceğini hatırlattı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, İngiltere’nin aşı milliyetçiliğine tüm biçimleriyle karşı çıktığına dikkat çekmiş, İngiltere’nin tek bir aşının dahi ihracatını engellemediğini vurgulamıştı.

Aşı gerginliğine neden olan iddia

AB, İngiltere’yi Covid-19 aşılarını AB’ye göndermemekle ve ilaç şirketlerini hedeflerine ulaşamamak ile suçlamıştı. AB, milyonlarca Pfizer aşısının İngiltere’ye ihraç edildiğini ancak İngiltere’de üretilen AstraZeneca aşısının AB’ye teslim edilmediğini iddia etmişti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "İngiltere’nin kendi topraklarında üretilen aşıların ihracını tamamen yasaklandığını" ifade etmesinin ardından İngiltere hükümeti iddiaları reddetmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yaptığı açıklamada, Michel’in ifadelerini kabul etmediğini belirtmiş, "Tek bir Covid-19 aşısının ihracatının engellenmediğini" vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Raab ise, ifadelerin düzeltilmesi için Michel’e bir mektup yazarak, “Birleşik Krallık hakkında ihracat yasağı veya aşılara yönelik herhangi bir kısıtlamaya yapılan atıflar tamamen yanlıştır” demişti.

İngiltere hükümeti, AB’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Yardımcısı Nicole Mannion’u "AB iletişimindeki yanlış iddiaları tartışmak için" İngiltere’ye çağırmıştı.