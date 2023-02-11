A101, deprem bölgesindeki köylere erzak yardımlarını ulaştırmaya başladı

A101, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ihtiyacı olan bölgedeki köylere erzak yardımlarını ulaştırmaya ve dağıtımına başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgeye çok sayıda yardım ulaştırılmaya devam ediliyor. A101, Güneydoğu illerinde yaşanan deprem afeti sonrası ihtiyacı olan köylere erzak yardımlarını ulaştırmaya ve dağıtımına başladı. İslahiye Nurdağ hattından gelen görüntülerde A101 araçlarının temel ihtiyaç malzemelerini köylere ulaştırarak halka dağıtımına başladığı gözlendi.