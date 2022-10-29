99 yaşındaki ninenin kürsüden okuduğu şiirler kutlamalara damga vurdu

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 99 yaşındaki Zeynep Bardakçı’nın okuduğu şiirler damgasını vurdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99.yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Hüyük ilçesinde de düzenlenen çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanıyor. Hüyük’te de bayram kutlamaları düzenlenen programlarda büyük bir coşkuya sahne oldu. Hüyük’te İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşünün de gerçekleştirildiği bayram kutlamaları Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törenlerde Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in ilçe halkının ve öğrencilerin cumhuriyet bayramını kutlamasını müteakip törenlerde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Hüyük’te yaşayan ve bayram kutlamalarını izlemek için ailesi tarafından okul bahçesine getirilen 10 Mart 1923 doğumlu olduğu belirtilen 99 yaşındaki 3 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Zeynep Bardakçı’nın kürsüye davet edildikten sonra okuduğu “Bayrak” ve “Atatürk” şiirleri kutlamalara adeta damgasını vurdu. Seslendirdiği şiirleri oldukça beğeni toplayan Bardakçı, okuduğu dizelerin ardından dakikalarca vatandaşlar ve ilçe protokolünden alkış aldı.

Törene, Kaymakam Hasan Çimer, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gaziler, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.