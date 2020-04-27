Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
100592
ALTIN
386.618
DOLAR
6.9870
STERLİN
8.6904
EURO
7.5767

96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu

96 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN VATANDAŞLAR ARAÇLARIYLA SOKAĞA DÖKÜLDÜ. BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİ ANA CADDELERİ TRAFİĞE KAPATARAK ARAÇ GEÇİŞLERİNE İZİN VERMEDİ.

96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu

96 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN VATANDAŞLAR ARAÇLARIYLA SOKAĞA DÖKÜLDÜ. BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EMNİYET EKİPLERİ ANA CADDELERİ TRAFİĞE KAPATARAK ARAÇ GEÇİŞLERİNE İZİN VERMEDİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 00:54
4 Okunma
96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu

96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü. Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet ekipleri ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.

Korona virüsü ardından tedbir amacıyla Türkiye genelinde üçüncü kez uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından İnegöllü vatandaşlar geçen hafta olduğu gibi yine araçlarıyla sokağa döküldü. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk bulvarını trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra evlerine geri döndü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANATÇI İSMAİL TÜRÜT'TEN "SAHUR VAKTİ SİYASETİ"
SANATÇI İSMAİL TÜRÜT'TEN "SAHUR VAKTİ SİYASETİ"
II. Abdülhamid’in arşivinden tarihi ‘Bursa’ fotoğrafları
II. Abdülhamid’in arşivinden tarihi ‘Bursa’ fotoğrafları
(Özel) Sağlık çalışanları Taksim’deki kuşları besledi
(Özel) Sağlık çalışanları Taksim’deki kuşları besledi

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim