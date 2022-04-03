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90 yıllık icra yolu ile çocuk teslim uygulaması son buluyor

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine ilişkin uygulama yerine bu işlemlerin Adalet Bakanlığınca kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine yönelik uygulama, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü 11 il merkezinde başlıyor.

Genel 03.04.2022, 11:32
90 yıllık icra yolu ile çocuk teslim uygulaması son buluyor

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine ilişkin uygulama yerine bu işlemlerin Adalet Bakanlığınca kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine yönelik uygulama, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü 11 il merkezinde başlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması”na ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Kanunun yürürlüğe girmesin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile özel teslim merkezleri oluşturuldu.

Hazırlıkların tamamladığı 11 ilde yarın başlıyor

Bu çerçevede hazırlık çalışmaları tamamlanan Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ, Uşak illerinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından 4 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren yerine getirilecek. 2022 yılı sonuna kadar bütün il ve ilçelerde çocuk teslim merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

90 yıllık icra yolu ile teslim uygulaması son buluyor

Çocuk teslimine ilişkin işlemler bugüne kadar icra müdürlükleri aracılığıyla yapılıyordu. Çocuğunu görmek isteyen anne ya da baba çocuk teslimi işlemi için icra müdürlüğüne giderek belirli bir harcı ve gider ücretini yatırıyordu. İşlemlerin ardından genellikle tarafların ikamet ettikleri yerlere gidilerek icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından çocuk teslim işlemi yapılıyordu. Çocuk teslimine ilişkin yeni düzenleme ile birlikte kamuoyunda vicdanları sızlatan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan 90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimi uygulaması sona erdi.

Çocuklara özel dizayn edilmiş mekanlarda teslimler yapılacak

Çocuk teslimine ilişkin işlemler artık uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen ve hazırlanan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilecek. Bu işlemler için vatandaşlar bir harç ve masraf yatırmak, ücret ödemek zorunda kalmayacak, işlemler ücretsiz olarak sunulacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak. Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan bu teslim merkezlerinde bu işlemler uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek rızaya dayalı olarak yerine getirilmeye çalışılacak.

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