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90 bin Sarıkamış şehidi anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı
Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen 90 bin askerin anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı.
Genel 13.01.2021, 09:38
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Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen 90 bin askerin anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı.
Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen 90 bin askerin anısına yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak eksi 24 derece soğukta yaptırılan kardan heykeller, Kars İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıkamış Komando Taburu tarafından ışıklandırıldı. Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesinde açılışı 9 Ocak’ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan kardan heykellerin rengarenk ışıklandırılması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümü etkinlikleri için eksi 24 derece soğukta yapılan kardan heykeller vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.
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