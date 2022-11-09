9 tabut yan yana...Yakınları tabutların başında gözyaşı döktü
Bursa’da dün gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8’i çocuk 9 kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Suriyeli ailenin yakınları yan yana dizilen tabutların başında gözyaşı döktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden kağıt toplayıcısı Hüseyin El Cesim’e sarılarak teselli etmeye çalıştı.
Bursa’da dün gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8’i çocuk 9 kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Suriyeli ailenin yakınları yan yana dizilen tabutların başında gözyaşı döktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden kağıt toplayıcısı Hüseyin El Cesim’e sarılarak teselli etmeye çalıştı.
Dün gece merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi’nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camii’ne getirildi.
Tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldular. Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı.
Ankara’dan helikopterle Bursa’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camii’ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki baba Hüseyin El Cesim’e sarılarak teselli etmeye çalıştı.
Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazlarının ardından El Cesim ailesinin fertlerinin naaşları toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Şehir Mezarlığı’na götürüldü.