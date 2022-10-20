“9. Perakende Teknolojileri Konferansı"nın tanıtım toplantısı yapıldı

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, 25 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “9. Perakende Teknolojileri Konferansı’nın anlatıldığı basın toplantısında konuştu.

“Perakende sektörü genç işsizliğin ilacı niteliğinde bir sektör”

Tınastepe, “Bildiğiniz gibi perakende sektörü genç işsizliğin ilacı niteliğinde bir sektör. Özellikle kadın ve genç işsizliği konusunda çalışanlarımızın yüzde 90’ına yakın bir kısmının 30 yaş altı olması ve kadın olması, bu noktada ülkemizin en yakıcı sorunu olarak tanımladığımız genç işsizliğe perakende sektörünün ne kadar destek verdiğini gösterir nitelikte. Pandemi döneminde üyelerimiz istihdamlarını 60 bin kişi artırdı. Bu ülkemiz için çok önemli bir rakam. Özellikle genç ve kadın istihdamında sektörün potansiyeli ve kariyer fırsatlarının önü çok açık” dedi.

Enerji verimliliği konusunu görüşmek üzere sektörel çabaların yoğunlaştığını ifade eden Tınastepe, “Bazı ülkelerde yürüyen merdivenlerin kapanması, aydınlatmaların azaltılması, doğal gaz sorunu nedeniyle ısıtmalarda tasarruf edilmesi gibi uygulamalar da görüyoruz. Bizler de özellikle verimliliğe dikkat ederek, hem ticaretin akışını aksatmayan hem de tüketicimizi mutsuz etmeden farklı çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yönde yapılabilecekleri görüşmek ve aksiyonumuzu belirlemek amacıyla Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu çatısı altında bir komisyon da oluşturduk ve çalışmaya başladık. Ancak enerji maliyetleri konusunda devlet desteğine de ihtiyacımız var” dedi.

Konferansta yeni çözümler ve trendler konuşulacak”

Tınastepe, her sene düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı’nın bu yıl 25 Ekim Salı günü İstanbul’da ve eş zamanlı olarak Digital Network Alkaş’ta canlı yayınla gerçekleşeceğini belirtti. Konferansın içeriğinden de bahseden Tınastepe, “Konferansın içeriğinde teknoloji çözümlerinin yer alacağı 11 Çözüm Oturumu yer alıyor. Bu oturumlarda perakendeye özgü teknolojik çözümler geliştiren bilişim şirketleri uygulamalarını anlatıyor. Ayrıca İnsan Kaynakları, Müşteri Deneyimi, Mevzuat, E-Ticaret konularında paneller, dijital dönüşümde trendleri özetleyen araştırma oturumu da içerikte yer alıyor” diye konuştu.