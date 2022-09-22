8’inci ve 9’uncu İyilik Treni Pakistan’a uğurlandı

Pakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede yaraları sarmak için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda temel insani yardım malzemesi taşıyan 8’inci ve 9’uncu İyilik treni Pakistan’a doğru yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri, Pakistan’da yaşanan sel afetinden etkilenen 33 milyondan fazla vatandaşın yaralarını sarmak için Ankara Tarihi Tren Garı’ndan Pakistan’a doğru yola çıktı. 47 vagonluk İyilik treni, 997,2 ton ağırlığında 50 bin 126 gıda kolisi, 42,7 ton ağırlığında 7 bin 140 hijyen kolisi, 203,8 ton un, 10 ton makarna ve bin 40 ton ağırlığındaki 57 bin 266 koliden oluşuyor. Düzenlenen programa, AFAD Genel Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun katıldı.

“İnşallah bu trenlerle birlikte Türk milletinin duaları da Pakistan’a ulaşmış olacak”

AFAD Genel Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Pakistan’da yaşanan sel afeti sonrası 30 Ağustos tarihinde 1’nci İyilik Treni’ni Pakistan’a uğurladıklarını hatırlatarak, “Bugünde 8’inci ve 9’uncu İyilik trenlerimizi yolcu ediyoruz. Umut ediyoruz ki trenlerle giden hem yardım paketleri hem hijyen kolileri hem de çadır ve battaniye gibi temel insani yardım malzemelerinin, bölgede selden etkilenen afetzedelere yardımı dokunur. Onların temel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında fayda ve kolaylıklar sağlar diye umut ediyoruz. Yardım trenlerinin koordinasyonunda dört bölge belirledik. Ankara, Mersin, Van ve Kocaeli’nde olmak üzere iyilik trenlerimiz yola çıktı. Geçtiğimiz Salı günü Van’da 7’nci İyilik trenimizi uğurlamıştık. Bugün Ankara’da 8’inci ve 9’uncu İyilik Treni’ni uğurlamış olacağız. İnşallah bu trenlerle birlikte Türk milletinin duaları da Pakistan’a ulaşmış olacak” diye konuştu.

“Türk kardeşlerimiz bizim yanımızda olduğu sürece daha kolay atlatacağız”

Pakistan’a gönderilen yardımlarda emeği geçen AFAD ve STK’lara teşekkür eden Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, “Bu yardımda emeği geçen tüm kardeşlerimize de burada olan olmayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu trenler yaklaşık 350 ton gıda yardımı taşıyor. Pakistan’da yaşanan gıda sorununa büyük bir yardımı dokunacak. Bizim bu trajediyi atlatacağımızdan eminim ama Türk kardeşlerimiz bizim yanımızda olduğu sürece daha kolay atlatacağımızı biliyorum. Bu sıkıntıyı aşmamıza yardımcı olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Trenin geçtiği güzergahtaki tüm demiryolcular canla başla gayret göstermektedir”

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, 2 tren halinde, 47 vagonda bin 40 ton insani yardım malzemesi taşıyacak trenleri uğurladıklarını ifade ederek, “Biraz sonra iyiliğe uğurlayacağımız trenimiz İran’ın Zahedan istasyonuna kadar olan toplam 3 bin 991 kilometre mesafe kat edecektir. Trenlerimizin ve içerisindeki yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ulaşması için trenin geçtiği güzergahtaki tüm demiryolcular canla başla gayret göstermektedir” dedi.

Uğurlama programının ardından İyilik Treni, el sallanarak uğurlandı.