8’inci Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu başlıyor. Ana teması “Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat” olarak belirlenen sempozyum, 1-4 Eylül tarihlerinde Doğuş Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

Beykent Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Trakya Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek UBTAK (Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi) iş birliğinde gerçekleşecek olan sempozyum hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökçen Özdem, Balkanların coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Balkanlar’ı hâkimiyeti altına alan bütün medeniyetler, Balkanlar’da kalıcı soyut ve somut izler bırakmışlardır. Başta mimari yapılar olmak üzere kültür ve sanat eserleri insanlığın ortak mirasında yerini almıştır. Bu eserler aynı zamanda Balkanlar’da ki kozmopolit yapının da somut göstergelerindendir. Kendine has yapısı ile Balkan kültürünü oluşturan mimari ve sanat eserleri birçok araştırmaya konu olmasına rağmen yeteri kadar incelenmemiştir. Bu bağlamda, Balkanlar’da ki kültür, mimari eserler ve sanatsal faaliyetler üzerine yapılan çalışmaları ilim dünyasına sunmak ve tüm araştırmacılara tanıtmak amacıyla; 2022 yılı VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nun ana teması “Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat” olarak belirlenmiş ve sempozyuma sunulan bildirilerin kitaplaştırılarak bu alandaki eksikliğin giderilmesi planlanmıştır.”

Dr. Özdem konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sekizincisi düzenlenecek sempozyumun tarihi süreç içindeki stratejik konumu, Balkanların idaresi ve şekillenmesindeki rolü nedeniyle Balkanların Başkenti olarak adlandırdığımız İstanbul’umuzda Doğuş Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması bizleri gururlandırırken sorumluluklarımızı da arttırmaktadır. Bu bağlamda ev sahibi olarak Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Turgut Özkan ve Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Murat Ferman tarafından sempozyumun hem akademik boyutunun hem de idari boyutunun eksiksiz olarak ifa edilmesi için gereken tüm desteğin verildiği belirtilmiştir.”

Son özet gönderim tarihi 4 Nisan 2022 olarak belirlenen sempozyumda ele alınacak konular ise şu şekilde:

Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Mimari Eserler

Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Mimari Eserler

Balkan Müziği

Balkan Halk Oyunları

Balkanlar’da El Sanatları

Balkanlar’da Güzel Sanatlar

Balkanlar’da Şiir ve Edebiyat