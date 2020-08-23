banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor

87 model Doğan marka otomobilini 100 bin liraya satmadı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE OTO LASTİĞİ İŞİ YAPAN MAHMUT ÇINAR, GÖZÜ GİBİ BAKTIĞI 1987 MODEL DOĞAN MARKA OTOMOBİLİNE DEĞER BİÇEMİYOR. ÇINAR, ARABA MERAKLILARININ GÖRMEK İÇİN ŞEHİR DIŞINDAN GELDİĞİ 33 YAŞINDAKİ ARACINI 100 BİN TL’YE DAHİ SATMADI.

Genel 23.08.2020, 09:26 23.08.2020, 10:06
6
87 model Doğan marka otomobilini 100 bin liraya satmadı

Küçükçekmece’de oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, gözü gibi baktığı 1987 model Doğan marka otomobiline değer biçemiyor. Çınar, araba meraklılarının görmek için şehir dışından geldiği 33 yaşındaki aracını 100 bin TL’ye dahi satmadı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, ikinci sahibi olduğu 1987 model Tofaş marka Doğan aracına gözü gibi bakıyor. Araba meraklıları 33 yaşındaki aracı şehir dışından görmeye ve birlikte fotoğraf çektirmeye geliyor. Bütün parçaları orijinal olan araç 4 bin 800 kilometrede ve hala yedek lastiği de kullanılmamış durumda. Garanti ve satış belgeleri de ilk günkü gibi muhafaza ediliyor. Üç nesildir araba işiyle uğraştıklarını söyleyen Çınar, araba işinin kendisi için bir tutku olduğunu ifade etti.

“Araç için 100 bin lira teklif ediyorlar”

Araç sahibi Mahmut Çınar, “Araba merakı aileden geliyor. Rahmetli amcamlar, babamlar İstanbul’un sayılı araba ustalarındandı. Birkaç tane daha arabamız var. Doğan marka arabamız yine bir hemşehrimizdeydi. 1987 model ilk sahibi de çok iyi saklamış şu anda 4 bin 800 kilometrede. Zannediyorum Türkiye’de eşi benzeri yok. Biz de kısmet olursa çocuklarımıza torunlarımıza bırakacağız. Özellikle Doğan meraklılarını aracımızı görmeye çayımızı içmeye bekleriz. Bu araç için 12-13 farklı ilden insanlar arıyorlar satın almak için ama Allah sattırmasın. Satacağım belki de en son eşyamdır bu araç. 3-4 kişi falan araç için 100 bin lira teklif ediyorlar. 100 bin liralık araba çok var piyasada ama bu araç tek. Şu an ihtiyacımız olmadığı için araca bir değer biçemiyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ağustos 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:59
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25