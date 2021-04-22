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82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Kırklareli’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Genel 22.04.2021, 18:33
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82 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Kırklareli’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Ülke genelinde bugün saat 19.00’da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırklareli’de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vaka sayısı 100 binde 830.44 olan şehirde, vatandaşlar 82 saatlik kısıtlama öncesi market, pazar ve balıkçılara akın etti.

Polis ekipleri, yoğunluk oluşan cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.
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