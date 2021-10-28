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81 ilden Şırnak annelerine destek yürüyüşü

Şırnak annelerinin HDP önünde her hafta perşembe günü yaptıkları eylem, bugün 81 ilin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel 28.10.2021, 18:43 28.10.2021, 21:39

Şırnak annelerinin HDP önünde her hafta perşembe günü yaptıkları eylem, bugün 81 ilin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Yeşeren Gençlik Derneğinin ev sahipliğinde “81 İl Şehr-i Nuh’ta Buluşuyor Projesi” kapsamında kentte bulunan 81 ilin dernek temsilcileri teröre lanet okudu.

Şırnak Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan grup “81 il 81 yürek Şırnaklı annelere destek” pankartıyla ve ellerinde Türk bayrakları yürüyüş yaparak terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ ve ’Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir’ sloganları attı. Yürüyüş, lise caddesinden devam ederek belediye önünde son buldu.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Hatice Atan, “Biz bir yılı geçti Şırnaklı anneler olarak ‘Edi Bese’ yürüyüşü yapıyorduk. Biz her zaman konuşmalarımızda diyorduk ki, 81 ilimiz de burada olsun diye. Nasip oldu ve bu günde yerini buldu. 81 ilden gelen dernek, STK temsilcilerimiz, iş kadınlarımız buradalar. Bugün Şırnak annelerine destek ‘Edi bese’ yürüyüşünü Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak al bayraklarla yürüdük. Edi bese dedik, şehitler ölmez vatan bölünmez, Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir sloganlarını attık. 81 ilden gelen ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Erzurum’dan yürüyüşe katılan Zekiye Çomaklı, “81 ilin kadınını Şırnak’a toplayarak ve bu yürüyüşte çok farklı çok güzel bir yürüyüş oldu. Çünkü biz bir bütünüz. Biz ayrılırsak, biz bölünürsek parçalanırız. Bizi kimse bir araya getiremez. Kimse bizi kabul etmez. Ellerini ovalarlar ve bizi alkışlarlar biz dağıldık diye. Türkiye hepimizin asla parçalanamaz” dedi.

Çanakkale’den gelen Sayme Aydoğan da, “Ben Türkiye’nin diğer ucundan Çanakkale’den geliyorum. Biz buraya geldiğimizde Çanakkale’de bize dediler ki orası terör bölgesi ne işiniz var, niye gidiyorsunuz dediler. Biz geldik gördük ki hakikatten burada bir terör kalmamış artık. Güzel gezilecek bir şehir haline gelmiş. Bu gün “Edi Bese” yürüyüşüne katıldık. Şırnak sokaklarında Türk bayrağın dalgalanması bizlere onur ve guru verdi” dedi.

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