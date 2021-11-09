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‘81 İl 81 Kızılay Anaokulu’ projesi Sakarya’ya bir okul kazandırdı

Türk Kızılay’ın ‘81 İl 81 Anaokulu’ projesi kapsamında Sakarya’da yaptırılan Hacı Sahure Koç Kızılay Anaokulu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’ın katıldığı törenle açıldı.

Genel 09.11.2021, 18:40
‘81 İl 81 Kızılay Anaokulu’ projesi Sakarya’ya bir okul kazandırdı

Türk Kızılay’ın ‘81 İl 81 Anaokulu’ projesi kapsamında Sakarya’da yaptırılan Hacı Sahure Koç Kızılay Anaokulu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’ın katıldığı törenle açıldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi’nde Türk Kızılay’ı tarafından yaptırılan Hacı Sahure Koç Kızılay Anaokulu gerçekleşen törenle açıldı. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Türk Kızılay’ı İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli, iş adamı Vehbi Koç, ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gerçekleşen tören sonrasında Yıldırım, anaokulunu gezerek eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Açılış sonrasında ise Sakarya Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, burada şeref defterini imzaladı.

Anaokulumuzda da 125 öğrencimiz eğitim görüyor

Türk Kızılay’ı İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli, “Semiha Yıldırım himayesinde sürdürdüğümüz ‘81 il 81 Kızılay Anaokulu’ projemiz devletimizin imar ettiği büyük projeler karşısında ancak bir farkındalık oluşturma çabası olabilir. Bu çabamızla tamamlanan anaokullarımızda 5 binden fazla minik öğrencimiz okul öncesi eğitim almaya başladı. Açılış merasimi için bir araya geldiğimiz Hacı Sahure Koç Kızılay Anaokulumuzda da 125 öğrencimiz eğitim görüyor” dedi.

"İnsanlığın geleceğine yönelik çok güzel projelere imza atacaklar"

Anaokulunun açılış töreninde konuşan Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, “Burada öğrenim görecek bu minik yavrularımız inşallah tahsillerini en güzel şekilde tamamlayacaklar ve yalnızca milletimizin değil insanlığın geleceğine yönelikte çok güzel projelere imza atacaklar. İşte bu projeler burada başlayacak. Buna vesile olan başta başbakanımıza ve eşi hanımefendiye yine burada öncülük yapan diğer illerde olduğu gibi valilerimize ve bağışlara yapan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Bu yuvalarda, nice devlet yöneticileri, nice iş insanları yetişecektir"

Anaokuluna bağış yapan iş insanı Vehbi Koç, “Anaokulumuzun yavrularımıza hayırlı uğurlu olmasını gönülden arzu ediyorum. Bu yuvalarda, nice analar, nice evlatlar, nice devlet yöneticileri, nice iş insanları yetişecektir. Bu hayırlı işe bizleri vesile kıldığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Temel düzeyde bir eğitim zorunludur"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de, “Temel düzeyde bir eğitim zorunludur. Hamdolsun bugün ülkemizde eğitim lüks olmaktan çıkmıştır. Hanım efendilerin himayesinde olması sebebiyle şehrimize böyle bir eseri kazandırdıkları için saygılarımı ve şükranlarını sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"81 ilinde açılan eğitim yuvalarından çok değerli insanlar yetişecek"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Kızılay’ımızın nelere vesile olduğunu ne şekilde hayırlı hizmetler yaptığını ve bugün de eğitime nasıl dokunduğunu güzel ifade ettiler. Sakarya şu anda Türkiye’nin en potansiyelli şehri, gelişmeye en açık şehri alt yapısını büyük ölçüde tamamlamış birlik ve beraberlik içinde hareket eden vizyon sahibi bir şehir. Dolayasıyla Sakarya’mız Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne en büyük katkıyı verecek şehirlerden birisi olacaktır. Türkiye’nin 81 ilinde açılan eğitim yuvalarından çok değerli insanlar yetişecek. İnsanlığı bilen ve insanlığa hayırlı hizmetler götüren bir nesil yetişecek ve bu nesil insanlığa değer katacak” dedi.

"Görülen görülmeyen birçok destek var"

Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise, “Güzel bir iş için buradayız. Yarınımızı teslim edeceğimiz yavrularımızı yetiştirecek, onları hayata hazırlayacak öğretmenlerimizin emek vereceği bu şirin yuvanın açılışını gerçekleştireceğiz. 81 ile 81 anaokulu projesine bugüne kadar destek veren bütün yardım severlere teşekkür ediyorum. Tabi bu sadece yardım severlerle olmuyor bu işlerin buraya kadar gelmesine görülen görülmeyen birçok destek var. İlin valisi, belediye başkanı, Milli Eğitim Müdürü, Kızılay görevlileri seferber oluyor ve bu eseri en güzel şekilde yapılaması ve hizmete girmesi için katkı sağlıyorlar” ifadelerine yer verdi.

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