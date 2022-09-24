80 bin çocuk Ali Kuşçu Uzay Evi’nde eğitim aldı

Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocuklar ve gençlerin bir araya geldiği Ali Kuşçu Uzay Evi’nde okullara yönelik eğitimler başladı.

Eyüpsultan Belediyesi Ali Kuşçu Uzay Evi’nde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gezegenler, gök olayları, astronotların yaşamı, takım yıldızlar, Ay’a yolculuk, uzay istasyonu ve roketler konularında eğitimler veriliyor.

İlk dönem için kayıtlar doldu

Sadece Eyüpsultan’dan değil, Türkiye’nin tüm bölgelerinden başvuruda bulunan okulların da eğitim alabildiği Ali Kuşçu Uzay Evi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor, ilk dönem eğitimleri için tüm randevuların dolduğu açıklandı. Ali Kuşçu Uzay Evi’ndeki eğitimlerle ilgili konuşan Başkan Deniz Köken, "İlim adamı Ali Kuşçu’nun ismini gururla yaşatıyoruz. Onun çalışmalarını, Ali Kuşçu Uzay Evimiz ile yeni nesile duyurmaya, geleceğimiz olan çocuklarımızı bilime yönlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ali Kuşçu Uzay Evi’nin eğitimleri, kurulduğu günden bu yana hem yüz yüze hem de online eğitimlerle 80 binin üzerinde öğrenciye ulaştı.

Öğrencilerin yaş gruplarına farklı atölye çalışmaları yapılıyor

Haftanın dört günü, üç seans olarak gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere özel olarak hazırlanan videolarla konu anlatımı yapılıyor. Video gösteriminin ardından ise uzay tulumlarını giyen öğrenciler yaş gruplarına ve bilgilerine göre çeşitli atölye çalışmalarına katılıyor. Eğitimlere bireysel olarak gelmek isteyenler için ise Cumartesi günleri 10.00-11.30 saatleri arasında eğitimler düzenleniyor.