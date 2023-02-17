8 yaşındaki Edanur’dan örnek davranış

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası bölgeye yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Bütün ülke deprem bölgesine yardım yapabilmek için adeta teyakkuza geçerken, Başakşehir’de oturan 8 yaşındaki Edanur Güven’in kumbarasında biriktirdiği parası ile bebek malzemesi alarak deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası depremden etkilenen 10 ile yardımlar aralıksız devam ediyor. Başta AFAD’a olmak üzere Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarına yardım yağıyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar kendi imkanları ile kendi buldukları yöntemle deprem bölgelerine yardım yapmaya devam ediyor. İstanbul Başakşehir’de oturan ve ilkokul 2. sınıf öğrencisi olan Edanur Güven kumbarasında biriktirdiği harçlıkları ile marketten bebek malzemeleri satın alarak deprem bölgesine gönderen yardım kuruluşlarına teslim etti.