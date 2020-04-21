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8 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Argeş Samsak, 4 yaşına basan kardeşi Aram Samsak’ın doğum günün kutlamak için 155 polis imdat hattını arayarak doğum günü pastası istedi. Toplum destekli büro polisleri ellerinde pastayla küçük çocuğa sürpriz bir kutlama yaptı.

8 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Argeş Samsak, 4 yaşına basan kardeşi Aram Samsak’ın doğum günün kutlamak için 155 polis imdat hattını arayarak doğum günü pastası istedi. Toplum destekli büro polisleri ellerinde pastayla küçük çocuğa sürpriz bir kutlama yaptı.

21 Nisan 2020 Salı 16:32
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8 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Argeş Samsak, 4 yaşına basan kardeşi Aram Samsak’ın doğum günün kutlamak için 155 polis imdat hattını arayarak doğum günü pastası istedi. Toplum destekli büro polisleri ellerinde pastayla küçük çocuğa sürpriz bir kutlama yaptı.

Babası ilçe dışında olduğu için 4’üncü yaşına basan kardeşinin doğum gününü kutlayamayan 8 yaşındaki Argeş Samsak, 155 Polis imdat hattını arayarak kardeşinin doğum gününü kutlamak istediğini ancak babasının ilçe dışında olmasından dolayı doğum günü pastası alamadığını belirterek polisten pasta istedi. Cizre Emniyet Müdürlüğü toplum destekli büro polisleri hemen harekete geçti. Küçük çocuğun ihbar hattından yapmış olduğu pasta isteği için harekete geçen toplum destekli büro polisleri doğum günü pastasını alıp küçük çocuğun Dicle Mahallesi Erzen Sokaktaki evlerine giderek Argeş ve Aram Samsak kardeşlere sürpriz yaptı.

Doğum günü pastası alıp mumları yakan polislerin kapısını çaldığı Argeş ve Aram Samsak kardeşler, büyük mutluluk yaşadı. Ziyaret sırasında sosyal mesafe kurallarına da dikkat eden ekipler, 4 yaşına basan Aram Samsak’ın mumları üflemesinin ardından çeşitli hediyeler verip, evde kalmaya devam etmesini söyledi. Argeş Samsak ise polislere teşekkür ederek, kardeşi Aram Samsak’ın doğum gününü kutladıkları için polis ağabeylerime çok teşekkür etti.

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