8 günde anne baba ve oğulları koronadan hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde son 8 günde aynı aileden 3 kişi korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Aydın (83) 22 Kasım’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan Mehmet Aydın tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde 24 Kasım’da hayatını kaybetti. Aydın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Aydın’ın eşi Ayşe ile oğlu Musa Aydın’ın da (59) testleri pozitif çıktı. 30 Kasım’da fenalaşan Musa Aydın hayatını kaybetti. Bugün Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığında toprağa verilen Musa Aydın’ın cenazesinin ardından korona virüse yakalanan 80 yaşındaki anne Ayşe Aydın’ın da ölüm haberi geldi.